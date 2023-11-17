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11:18, 17 ноября 2023Моя страна

Необычное явление с песком на тихоокеанском берегу Курил показали на видео

Гид Ризнич показала видео с магнитным песком с тихоокеанского берега Кунашира

На курильском острове Кунашир показали необычное явление с песком, собранным на побережье Тихого океана. Соответствующим видео поделилась гид Оксана Ризнич в Telegram.

На размещенных кадрах видно, как блестящие черные песчинки, собранные в стеклянную емкость, шевелятся и быстро поворачиваются из стороны в сторону.

«Вот это — самый обыкновенный песочек с кунаширского побережья, собранный на пляже, именуемый магнетитовым. Его показывают всем — это любимое пляжное развлечение на тихокеанской стороне Кунашира (на охотоморских пляжах у нас песок другой)», — рассказала экскурсовод.

Подобный песок отличается крайне высоким содержанием железа. Его появление напрямую связано с вулканической деятельностью. По данным историков, что японские самураи использовали вулканический титано-магнетитовый песок для создания мечей: уникальный сплав придавал холодному оружию прочность и легкость.

Ранее туристы заметили следы медведя на магнитном песке у Белых скал острова Итуруп. Один из участников похода тогда показал популярный на острове трюк — поднес к песку магнит, и на его поверхности образовались «ежики» из черных крупиц.

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      Варвара Кошечкина
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