Россиян предупредили об опасности самовольной перепланировки

Архитектор Соколов: самовольная перепланировка может привести к разрушению дома

Самовольная перепланировка в многоквартирном доме может привести к разрушению здания. Об опасности предупредил россиян главный архитектор АО ВДНХ Сергей Соколов, его слова приводит телеканал «360».

Эксперт считает, что от переустройства квартиры лучше вообще отказаться и сразу выбирать ту, которая подходит по всем параметрам. «Мы же не можем взять машину, отрезать крышу и получить кабриолет. Хочешь кабриолет — покупай кабриолет, хочешь внедорожник — покупай внедорожник. Так же и с квартирой», — пояснил Соколов.

Перепланировку стоит проводить лишь в редких случаях и только при получении разрешительных документов, убежден специалист. «У нас же она (перепланировка — прим. "Ленты.ру") массовая, каждый лепит, что хочет. Ни согласования, ни надзора за этим не происходит. Например, въезжает [в дом] новый жилец начинает ломать стены. Он права не имеет этого делать. Законы для этого есть, к сожалению, никто их не контролирует», — рассказал архитектор.

Эксперт подчеркнул, что в пятиэтажном доме все стены — несущие или самонесущие. Разрушать и видоизменять такие конструкции недопустимо, добавил Соколов и привел в пример частичное обрушение многоквартирного дома в Астрахани. Причиной произошедшего называют как раз незаконную перепланировку в одной из квартир.