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21:50, 17 ноября 2023Мир

Эрдоган назвал способ решить палестинский вопрос

Эрдоган: палестинский вопрос можно решить лишь путем признания двух государств
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mustafa Kaya / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение палестинского вопроса является неизбежным, и назвал единственный способ это сделать, сообщает ТАСС.

«Военное противостояние между Израилем и Палестиной подтвердило неизбежность урегулирования палестинского конфликта на основе принципа существования двух государств в границах 1967 года», — отметил турецкий лидер, подразумевая признание суверенитета обеих стран, при котором Восточный Иерусалим должен являться столицей Палестины.

Ранее глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания рассказал, что Израиль не добьется поставленных целей в секторе Газа. Кроме того, по его словам, израильские заложники будут выпущены на свободу на условиях палестинского движения.

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      Марина Совина
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