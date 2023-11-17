Песков рассказал о России через 10 лет

Пресс-секретарь Песков заявил, что Россия через 10 лет будет мудрее и сильнее

Россия через 10 лет будет мудрее, сильнее и богаче. Такое описание привел пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360», вышедшем на YouTube.

Представитель Кремля убежден, что следующий президент России должен быть «таким же», как Владимир Путин.

«Россия должна быть и будет сильнее, мудрее и богаче», — заявил Песков в ответ на вопрос журналистки. Когда у него поинтересовались, что произойдет с ним через 10 лет, пресс-секретарь объявил, что просто станет старше.

Представитель Кремля в ответ на реплику журналистки подчеркнул, что будет делать все для лучшего себя через 10 лет.

«МГИМО 360» является студенческим информационным каналом на площадке Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России.