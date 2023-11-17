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10:52, 17 ноября 2023Культура

Песков рассказал об отношении к Моргенштерну

Дмитрий Песков заявил, что он не является поклонником Моргенштерна

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о своем отношении к рэп-исполнителю Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом он заявил в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360», опубликованному на YouTube.

Песков отметил, что «не очень хорошо знаком с творчеством товарища Моргенштерна». «Но из тех крох, о чем я знаю, могу сказать, что я не являюсь поклонником его творчества», — поделился он.

Ранее Моргенштерн признался, что скучает по России и хочет вернуться в страну. «Дом — это не квартира, это продавщица в магазине, которая орет на тебя. Это банька, дача, концерты, в конце концов, в родных городах. Вот эти родненькие лица, вот почему я скучаю. Я хочу иметь возможность приезжать домой», — рассказал музыкант.

В ноябре 2021 года Моргенштерн покинул Россию и отправился сначала в Белоруссию, а затем в ОАЭ. Это произошло на фоне заявлений председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях.

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