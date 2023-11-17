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08:06, 17 ноября 2023Россия

Подведены итоги поисковых работ на месте обрушения части пятиэтажки в Астрахани

В МЧС заявили, что под завалами пятиэтажки в Астрахани людей нет

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Под завалами частично обрушившейся пятиэтажки в Астрахани людей нет. Итоги поисковых работ подвело региональное МЧС в Telegram.

Как заявили в ведомстве, согласно списку учета, все жильцы квартир в зоне обрушения найдены, пропавшие отсутствуют.

Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что после частичного обрушения дома в Астрахани власти ввели региональный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). По его словам, разбор завалов планируют завершить до 14:00, после этого территорию огородят. Для жильцов пострадавших квартир организовали три пункта временного размещения.

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      Константин Лысяков
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