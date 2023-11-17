В МИД России указали на серьезные последствия санкционной политики Запада

МИД РФ: санкции Запада сильно бьют по перспективам мирового экономического роста

Санкционная политика Запада сильно бьет по перспективам мирового экономического роста. США и их союзники провоцируют дефицит энергоресурсов и долгосрочный риск инфляции, рассказал посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев, пишет РИА Новости.

«Так называемые санкции сильно бьют по перспективам мирового экономического роста, подпитывают бедность и голод, провоцируют энергетический дефицит и, главное, долгосрочный всплеск инфляции», — уточнил он.

Дипломат также уточнил, что страны-члены АТЭС обеспокоены вопросом нерыночных протекционистских мер и перспектив дедолларизации мировой экономики.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что антироссийские действия Евросоюза не останутся без ответа. Так дипломат прокомментировала подготовку Брюсселем нового пакета санкций.

По мнению Захаровой, 12-й пакет санкций является нарушением норм международного права. Она также назвала деятельность западных стран агрессивной.