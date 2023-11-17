Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:32, 17 ноября 2023Мир

В МИД России указали на серьезные последствия санкционной политики Запада

МИД РФ: санкции Запада сильно бьют по перспективам мирового экономического роста

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Санкционная политика Запада сильно бьет по перспективам мирового экономического роста. США и их союзники провоцируют дефицит энергоресурсов и долгосрочный риск инфляции, рассказал посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев, пишет РИА Новости.

«Так называемые санкции сильно бьют по перспективам мирового экономического роста, подпитывают бедность и голод, провоцируют энергетический дефицит и, главное, долгосрочный всплеск инфляции», — уточнил он.

Дипломат также уточнил, что страны-члены АТЭС обеспокоены вопросом нерыночных протекционистских мер и перспектив дедолларизации мировой экономики.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что антироссийские действия Евросоюза не останутся без ответа. Так дипломат прокомментировала подготовку Брюсселем нового пакета санкций.

По мнению Захаровой, 12-й пакет санкций является нарушением норм международного права. Она также назвала деятельность западных стран агрессивной.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о кооперации с Китаем по теме санкций против России. О чем пытаются договориться две страны?

      В Италии заявили о крушении амбиций фон дер Ляйен

      В МИД России указали на серьезные последствия санкционной политики Запада

      Звезда «Эйфории» снялась в купальниках для журнала

      Блинкен ушел от ответа на вопрос о признании Си Цзиньпина диктатором

      Названы простые способы сэкономить на содержании дачного дома зимой

      Российские войска уничтожили кочующий миномет ВСУ на южнодонецком направлении

      Россия на саммите АТЭС рассказала о росте экономики страны

      В России назвали растущие вслед за МРОТ пособия

      Женщинам подсказали способ вернуть сексуальное желание после рождения ребенка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости