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17:57, 15 ноября 2023Мир

Захарова высказалась об ответе России на подготовку новых санкций ЕС

Захарова: антироссийские действия ЕС не останутся без ответа
СюжетСанкции против России:

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Антироссийские действия Евросоюза не останутся без ответа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя подготовку Брюсселем нового пакета санкций, пишет ТАСС.

По мнению Захаровой, 12-й пакет санкций является нарушением норм международного права. Она также назвала деятельность западных стран агрессивной.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия в ближайшее время представит на утверждение в Совет Евросоюза 12-й пакет санкций против России. По словам представителя ЕК, он включает в себя жесткие меры с целью недопущения обхода ограничений России через третьи страны.

По данным Bloomberg, новые ограничения коснутся поставок алмазов из России, российского сжиженного пропана (используется для отопления и как топливо для транспорта), медной проволоки, алюминиевой проволоки и фольги, а также российской нефти.

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