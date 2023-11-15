Захарова высказалась об ответе России на подготовку новых санкций ЕС

Захарова: антироссийские действия ЕС не останутся без ответа

Антироссийские действия Евросоюза не останутся без ответа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя подготовку Брюсселем нового пакета санкций, пишет ТАСС.

По мнению Захаровой, 12-й пакет санкций является нарушением норм международного права. Она также назвала деятельность западных стран агрессивной.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия в ближайшее время представит на утверждение в Совет Евросоюза 12-й пакет санкций против России. По словам представителя ЕК, он включает в себя жесткие меры с целью недопущения обхода ограничений России через третьи страны.

По данным Bloomberg, новые ограничения коснутся поставок алмазов из России, российского сжиженного пропана (используется для отопления и как топливо для транспорта), медной проволоки, алюминиевой проволоки и фольги, а также российской нефти.