Политолог Асселино: Макрон довел Францию до нищеты для борьбы с Россией

Лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политолог Франсуа Асселино написал, к чему привели действия президента Франции Эммануэля Макрона против России. Об этом он написал в социальной сети X

Эксперт оценил результаты нападок Макрона на Россию и заявил, что политик довел страну до нищеты для борьбы с Москвой. По мнению Асселино, электроэнергия продолжит расти в цене. Он напомнил, что министр экономики Брюно Ле Мэр анонсировал повышение стоимости на десять процентов, хотя они увеличились в два раза с 2011 года.

«Макрон сознательно доводит французов до нищеты, чтобы поддержать санкции против России и остаться на рынке электроэнергии любой ценой», — обвинил его Асселино.

Ранее Франции предрекли трудности с зеленым энергопереходом. В середине июля такие трудности предрекали для еще одной крупной экономики Евросоюза — Германии.