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05:18, 17 ноября 2023Мир

Во Франции оценили результаты нападок Макрона на Россию

Политолог Асселино: Макрон довел Францию до нищеты для борьбы с Россией
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политолог Франсуа Асселино написал, к чему привели действия президента Франции Эммануэля Макрона против России. Об этом он написал в социальной сети X

Эксперт оценил результаты нападок Макрона на Россию и заявил, что политик довел страну до нищеты для борьбы с Москвой. По мнению Асселино, электроэнергия продолжит расти в цене. Он напомнил, что министр экономики Брюно Ле Мэр анонсировал повышение стоимости на десять процентов, хотя они увеличились в два раза с 2011 года.

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«Макрон сознательно доводит французов до нищеты, чтобы поддержать санкции против России и остаться на рынке электроэнергии любой ценой», — обвинил его Асселино.

Ранее Франции предрекли трудности с зеленым энергопереходом. В середине июля такие трудности предрекали для еще одной крупной экономики ЕвросоюзаГермании.

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      Марина Совина
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