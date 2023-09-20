Одной из крупнейших экономик ЕС предрекли трудности с зеленым энергопереходом

RTE: Франции придется сохранить две угольные ТЭС для обеспечения высокого спроса

Франции, являющейся второй по величине экономикой Евросоюза (ЕС), с большой долей вероятности придется сохранить работоспособность двух своих угольных теплоэлектростанций(ТЭС) до 2035 года ради обеспечения растущего внутреннего спроса на энергию в период реализации зеленого энергоперехода. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков местного сетевого оператора Réseau de Transport d'Électricité (RTE).

Оставшиеся в стране угольные ТЭС помогут добиться баланса в поставках в пиковые периоды спроса. Подобный сценарий эксперты рассматривают в качестве резервного на случай недостаточной мощности атомных станций и слабого использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). «Нам понадобятся решения для устранения более длительных дисбалансов в 2030 году, учитывая цели Европы по декарбонизации», — уточнил исполнительный директор по стратегии развития RTE Томас Вейренк.

С проблемой риска массовых отключений электроэнергии Франция столкнулась в 2022 году, когда большинство атомных станций (АЭС) в стране были закрыты на плановый ремонт на фоне пикового спроса со стороны местных домохозяйств и предприятий. К настоящему времени уровень опасности повторения подобной ситуации постепенно снизился из-за активной электрификации многих отраслей экономики.

По итогам прошлого года доля угольной генерации в структуре выработки электроэнергии во Франции находилась на уровне 0,6 процента, в то время как роль АЭС резко возросла на фоне сокращения поставок российских энергоресурсов, включая трубопроводный газ. В 2022-м атомная генерация обеспечивала порядка двух третей потребностей страны в электроэнергии. Однако в ближайшие годы доля АЭС неизбежно будет сокращаться по мере их перевода на использование биомассы и замены реакторов более мелкими установками, работающими на биотопливе или экологически чистом водороде, заключил Вейренк.

В середине июля Reuters предрекало трудности с зеленым энергопереходом для еще одной крупной экономики ЕС — Германии. Для более активного перехода на водородную энергетику стране потребуется проложить 1800 километров переоборудованных и новых трубопроводов, что потребует от местных и европейских властей значительных затрат. Однако даже после этого стране придется ввозить минимум половину требуемой нормы потребления этого вида топлива из-за рубежа для достижения нормы потребления в 95-130 тераватт-часов.