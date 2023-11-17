RS: немецкий политик Вагенкнехт хорошо умеет убеждать против поддержки Украины

Немецкий политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт уже продемонстрировала способность умело доносить свою антивоенную позицию. Кроме этого, она пользуется большой популярностью, рассказала специалист по Центральной Европе и России, экс-дипломат Молли О'Нил в статье для Responsible Statecraft.

«Будучи зачастую единственным противником доминирующей (в немецкой политике) позиции по Украине, она (Вагенкнехт) предлагает аргументы, которые всегда отличаются убедительностью, конкретностью и беспристрастностью», — уточнила эксперт.

По мнению О'Нил, Сара Вагенкнехт уже довольно продолжительное время пользуется большой популярностью в ФРГ. Она привела результаты опроса издания Bild. Было установлено, что Вагенкнехт уступила лишь министру обороны Германии Борису Писториусу и президенту Христианского социального союза Маркусу Зедеру.

Экс-дипломат добавила, что популярность Вагенкнехт связана именно с яркими выступлениями против поддержки Киева.

В октябре Сара Вагенкнехт заявила, что Европейскому союзу необходимо добиться перемирия на Украине из-за снижения поддержки со стороны США. Она также добавила, что обещания главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля новой финансовой поддержки невероятны на фоне отказа Конгресса США включить помощь Украине в проект бюджета на следующий год.

Кроме того, ранее Вагенкнехт заявила, что не видит Украину в ЕС из-за слабой экономики и высокой коррупции. По ее словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на компромисс с Россией.