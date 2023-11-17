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06:42, 17 ноября 2023Мир

В США назвали опасного противника Украины в Германии

RS: немецкий политик Вагенкнехт хорошо умеет убеждать против поддержки Украины
Сара Вагенкнехт

Сара Вагенкнехт. Фото: Rainer_Droese, via www.imago-ima / www.imago-images.de / Global Look Press

Немецкий политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт уже продемонстрировала способность умело доносить свою антивоенную позицию. Кроме этого, она пользуется большой популярностью, рассказала специалист по Центральной Европе и России, экс-дипломат Молли О'Нил в статье для Responsible Statecraft.

«Будучи зачастую единственным противником доминирующей (в немецкой политике) позиции по Украине, она (Вагенкнехт) предлагает аргументы, которые всегда отличаются убедительностью, конкретностью и беспристрастностью», — уточнила эксперт.

По мнению О'Нил, Сара Вагенкнехт уже довольно продолжительное время пользуется большой популярностью в ФРГ. Она привела результаты опроса издания Bild. Было установлено, что Вагенкнехт уступила лишь министру обороны Германии Борису Писториусу и президенту Христианского социального союза Маркусу Зедеру.

Экс-дипломат добавила, что популярность Вагенкнехт связана именно с яркими выступлениями против поддержки Киева.

В октябре Сара Вагенкнехт заявила, что Европейскому союзу необходимо добиться перемирия на Украине из-за снижения поддержки со стороны США. Она также добавила, что обещания главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля новой финансовой поддержки невероятны на фоне отказа Конгресса США включить помощь Украине в проект бюджета на следующий год.

Кроме того, ранее Вагенкнехт заявила, что не видит Украину в ЕС из-за слабой экономики и высокой коррупции. По ее словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на компромисс с Россией.

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      Марина Совина
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