Путин анонсировал визит в Белоруссию

Президент России Путин заявил, что отправится с визитом в Минск на саммит ОДКБ

Президент России Владимир Путин сообщил, что отправится с визитом в Минск на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его слова приводит РИА Новости.

«Я скоро буду в Минске, там у нас мероприятие по линии ОДКБ проходит», — сказал глава государства о предстоящем визите в Белоруссию.

Ранее премьер-министр Армении Никол отказался от участия в заседании ОДКБ, которое пройдет 23 ноября. В телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко он заявил, что не сможет принять участие в саммите организации. Кроме того, Пашинян выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут такое решение.

Позднее пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт рассказала, что Лукашенко спокойно отреагировал на отказ армянского премьера от приезда на саммит, «понимая, что это дело руководителя любого государства». При этом президент Белоруссии предостерег Пашиняна от поспешных решений и призвал его обдумывать шаги.