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18:32, 17 ноября 2023Мир

Путин рассказал о трагедии Европы

Путин: зависимость Европы от США не даст ей защитить собственные интересы

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Зависимость Европы от США не даст ей защитить собственные интересы, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

«[Европейские элиты] попали в такую зависимость от стран, прежде всего Северной Америки, которые не дают им возможность реализовывать главное, ради чего их люди избирали — защищать интересы собственных стран и народов», — сказал он.

По его словам, в этом заключается сегодняшняя трагедия Европы. Политик также добавил, что европейские элиты утратили чувство национального самосознания.

В Соединенных Штатах принимаются законы, которыми переманивают целые предприятия и чуть ли не отрасли из Европы, отметил Путин. При этом европейские коллеги, хоть и не все, но соглашаются с таким сценарием, а несогласные подвергаются критике.

Ранее в МИД России заявили об интересе США в мировой дестабилизации. Запад заинтересован в этом, поскольку считает себя главным и вольным делать что угодно, объяснил глава ведомства Сергей Лавров.

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      Виктория Кондратьева
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