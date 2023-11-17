Работодатели в России стали чаще интересоваться подростками

«Авито Работа»: спрос на подростков у работодателей в России вырос в 3,5 раза

В ноябре 2023 года спрос на подростков у работодателей в России вырос в 3,5 раза, а средняя предлагаемая зарплата — до 53,2 тысячи рублей. Об этом говорят данные исследования «Авито Работа», которые приводит РИА Новости.

Интерес к трудоустройству у молодых россиян увеличился на 63 процента. Соискатели чаще всего интересовались работой в сферах курьерской доставки, туризма и логистики. Их желаемая зарплата в среднем составила 32 тысячи рублей.

Наиболее высокие зарплаты для подростков предлагают в автомобильном сегменте (72 тысячи рублей), сферах транспорта и логистики (66 тысяч рублей) и IT (65 тысяч рублей). Число вакансий при этом выше всего в бьюти-сегменте — за год оно увеличилось в 4,4 раза, а средняя зарплата для соискателей выросла на 10 процентов, до 52 тысяч рублей. Прирост вакансий в сегменте продаж поднялся в 4,1 раза, а средняя зарплата — до 40 тысяч рублей.

За последние пять лет россияне стали меньше задумываться о карьере и предпочитать профессиональному развитию комфортные условия труда. Большинство граждан мечтают работать из дома (59 процентов), ценят гибкие графики (49 процентов) и хотят построить рабочую неделю так, чтобы соблюдать баланс между работой и личной жизнью (41 процент). Поэтому 80 процентов компаний стали внедрять гибридный или удаленный формат работы для мотивации персонала.

Согласно материалам опроса, проведенного «Работой.ру» и «СберЗдоровьем», 26 процентов россиян максимально выгорают на работе. Основными причинами выгорания стали давление начальства и отсутствие достаточного количества ресурсов, необходимого для выполнения задач.