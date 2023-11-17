Раскрыто отношение режиссера Михалкова к певцу SHAMAN
Режиссер Никита Михалков назвал исполнителя SHAMAN прекрасным певцом
Раскрыто отношение режиссера и председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова к исполнителю SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Своим мнением об артисте кинодеятель поделился с журналистами в рамках международного культурного форума в Санкт-Петербурге, передает NEWS.ru.
«Прекрасный певец. Ничего не имею против», — отметил режиссер.
Ранее блогер и певец Эдуард Шарлот, известный тем, что сжег свой российский паспорт, а также неоднократно высказывался против СВО, вызвал исполнителя SHAMAN на творческую и музыкальную дуэль.
В начале ноября рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов) призвал Дронова спеть за другую страну.