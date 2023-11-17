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16:18, 17 ноября 2023Культура

Раскрыто отношение режиссера Михалкова к певцу SHAMAN

Режиссер Никита Михалков назвал исполнителя SHAMAN прекрасным певцом
Никита Михалков

Никита Михалков. Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Раскрыто отношение режиссера и председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова к исполнителю SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Своим мнением об артисте кинодеятель поделился с журналистами в рамках международного культурного форума в Санкт-Петербурге, передает NEWS.ru.

«Прекрасный певец. Ничего не имею против», — отметил режиссер.

Ранее блогер и певец Эдуард Шарлот, известный тем, что сжег свой российский паспорт, а также неоднократно высказывался против СВО, вызвал исполнителя SHAMAN на творческую и музыкальную дуэль.

В начале ноября рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов) призвал Дронова спеть за другую страну.

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      Анастасия Астахова
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