Разработан пластырь для лечения межпозвоночной грыжи с высвобождением лекарства

Ученые из Медицинской школы имени Перельмана при Университете Пенсильвании представили пластырь для лечения межпозвоночной грыжи, который активируется при движении пациента. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

На данный момент не существует полноценного метода лечения грыжи межпозвоночного диска, медики могут предложить пациентам лишь временные поддерживающие меры. Новая разработка под названием TARPS позволяет заполнить трещину или отверстие в диске между позвонками, что восстанавливает их правильное функционирование. Кроме того, TARPS последовательно высвобождает из микрокапсул противовоспалительное лекарство на основе белка анакинра. За счет заполнения полостей повреждения пластырь предотвращает усиления боли, связанной с дегенерацией межпозвоночного диска.

Пока что технология была протестирована на протяжении месяца на животных. В будущем планируют продолжить испытания уже в течение более длительного периода на крупных моделях животных.

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