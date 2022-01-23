Боль в спине связали с опасными заболеваниями

Китайские специалисты рассказали об опасных заболеваниях, в том числе инфаркте, остром нефрите и остеопорозе, на которые может указывать боль в спине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-платформу WeChat.

Авторы публикации указывают, что чаще всего болезненные ощущения в области спины связаны с усталостью: длительным стоянием, сидением, напряжением или физическими нагрузками. Однако не всегда отдыха достаточно, чтобы избавится от болей в спине. Иногда неприятные ощущения могут быть связаны с опасными заболеваниями.

Боль в левой части спины может сигнализировать о наличие сердечно-сосудистых заболеваний. Когда она отдает в руку или плечо, существует риск инфаркта, расслоения аорты или стенокардии. У гипертоников или людей, страдающих от гиперлипедимии или ишемической болезни сердца, могут возникнуть боли в груди или спине, сопровождающиеся одышкой.

Если боль локализуется в пояснице, нельзя исключить острый нефрит. Иногда, отмечается в публикации, она может «стрелять» в область промежности вдоль мочеточника.

Распространяющаяся вдоль позвоночника боль, которая может отдавать в поясницу, часто говорит об остеопорозе. Дополнительным сигналом этого заболевания является то, что неприятные ощущения, как правило, проходят, когда человек ложится на спину или бок. Также боли в пояснице могут являться следствием воспалительного процесса в мышцах и грыжах.

Обозреватели уточнили, что болезненные ощущения в грудном отделе позвоночника могут быть признаком язвы двенадцатиперстной кишки, которая имеет много нервных окончаний. Их стимуляция вызывает боли.

Ранее врачи американской кардиологической ассоциации назвали незаметные на первый взгляд признаки, по которым можно определить возникновение инсульта. По их словам, одним из главных признаков, помогающих определить инсульт, являются лицевые изменения, например, неспособность человека улыбнуться, или если у него опускаются рот или глаза. Помимо этого, симптомы могут проявляться на руках.