Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:10, 17 ноября 2023Забота о себе

Россиян предупредили о сгущающих кровь и вызывающих тромбоз продуктах

Врач Гинзбург: сладкая газировка и бобовые сгущают кровь и провоцируют тромбоз

Фото: Brian Patrick Tagalog / Unsplash

Врач-диетолог Михаил Гинзбург перечислил напитки и продукты, употребление которых сгущает кровь и может спровоцировать образование тромбов. Его слова цитирует aif.ru.

Гинзбург отметил, что свертывание крови необходимо организму, чтобы предотвращать кровопотери. Однако если она становится слишком густой, то начинает сворачиваться даже без повреждения сосудов. Чтобы предотвратить образование тромбов, он рекомендовал с осторожностью употреблять сладкую газировку, соленые напитки, например рассол, и алкоголь.

Также диетолог предупредил, что сгущение крови вызывает чрезмерная тяга к сладостям. По его словам, сахар провоцирует рост уровня глюкозы и выработку липидных соединений. «Это повышает вязкость крови, увеличивает риск тромбоза», — говорит Гинзбург. Кроме того, по словам диетолога, кровь также может стать гуще после бобовых и некоторых субпродуктов. Специалист объяснил, что в фасоли и других бобовых содержится растительный белок, который увеличивает вязкость крови. Печень, почки и сердце, продолжил врач, при частом употреблении тоже сгущают кровь и увеличивают риск тромбоза.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Ранее токсиколог Михаил Кутушов и эндокринолог Зухра Павлова рассказали об ошибках по утрам, приводящих к сгущению крови. По их мнению, недостаток белков на завтрак провоцирует загустение крови.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      «Пришло время перестать грезить о поражении России» Почему на Западе больше не верят в победу Украины?

      Эмили Ратаковски показала фигуру в откровенном бикини

      Стало известно о состоянии госпитализированного артиста Соломина

      Песков рассказал о России через 10 лет

      Против россиянина возбудили дело о развращении 14-летней девочки

      Врач описал три способа оставаться здоровым после 50 лет

      Бывший депутат Рады Фарион посетовала на закончившиеся у нее силы

      Песков выразил уверенность в победе Путина при участии в выборах

      Экологи предупредили об опасных последствиях обмеления Волги

      В Госдуме высказались о продлении новогодних выходных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости