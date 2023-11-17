Россиян предупредили о сгущающих кровь и вызывающих тромбоз продуктах

Врач Гинзбург: сладкая газировка и бобовые сгущают кровь и провоцируют тромбоз

Врач-диетолог Михаил Гинзбург перечислил напитки и продукты, употребление которых сгущает кровь и может спровоцировать образование тромбов. Его слова цитирует aif.ru.

Гинзбург отметил, что свертывание крови необходимо организму, чтобы предотвращать кровопотери. Однако если она становится слишком густой, то начинает сворачиваться даже без повреждения сосудов. Чтобы предотвратить образование тромбов, он рекомендовал с осторожностью употреблять сладкую газировку, соленые напитки, например рассол, и алкоголь.

Также диетолог предупредил, что сгущение крови вызывает чрезмерная тяга к сладостям. По его словам, сахар провоцирует рост уровня глюкозы и выработку липидных соединений. «Это повышает вязкость крови, увеличивает риск тромбоза», — говорит Гинзбург. Кроме того, по словам диетолога, кровь также может стать гуще после бобовых и некоторых субпродуктов. Специалист объяснил, что в фасоли и других бобовых содержится растительный белок, который увеличивает вязкость крови. Печень, почки и сердце, продолжил врач, при частом употреблении тоже сгущают кровь и увеличивают риск тромбоза.

Ранее токсиколог Михаил Кутушов и эндокринолог Зухра Павлова рассказали об ошибках по утрам, приводящих к сгущению крови. По их мнению, недостаток белков на завтрак провоцирует загустение крови.