Россиянин выжил с вонзившимися на 11 сантиметров вилами в голове

В Новосибирске 53-летний мужчина выжил с вонзившимися на 11 см вилами в голове

В Новосибирске 53-летний мужчина выжил после того, как ему вонзили в голову вилы. Два зубца вошли в череп на 11 сантиметров, сообщили в региональном Минздраве.

Врачи отметили, что россиянину удалось избежать серьезных последствий от травмы, в том числе бактериального менингита, учитывая, что сельскохозяйственное орудие не было стерильным.

По всей вероятности, у пациента только останется сниженным зрение правого глаза, разъяснили новосибирские медики. После 10 дней в реанимации он продолжает лечение в нейрохирургическом отделении городской больницы №1, заметили в Минздраве.

3 ноября стало известно, что на 53-летнего новосибирца напали с вилами на автостоянке. Уточнялось, что между двумя знакомыми вспыхнула ссора, во время которой один из мужчин взялся за орудие и ударил оппонента.

Ранее сообщалось, что в поселке Чичеринка в Володарском районе Брянска цыгане, вооруженные вилами и ножами, напали на семью.

В результате происшествия женщина получила множественные травмы и ушибы. Ее супругу сломали ногу, ударив металлической трубой, а зятю проломили голову.