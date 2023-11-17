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11:52, 17 ноября 2023Ценности

Российская блогерша потеряла бюстгальтер во время прогулки

Кадр: @miaboyka

Российская блогерша и певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) потеряла бюстгальтер во время прогулки. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 26-летняя звезда, выходя из автомобиля, выронила верх от купальника в снег и не заметила потерю. При этом она сообщила, что находится в Мурманской области.

«Я так отвлеклась на северное сияние, что вскочила, уронила лифчик свой в снег. Приезжаю в баню, говорю: "У меня лифчика нет". Подруга говорит: "Едем искать". И вот он, хорошенький, лежит, гляньте», — заявила знаменитость. В заключение юзерша рассказала, что вновь пересмотрела ролик и отметила, в какой момент изделие неожиданно выпало из-под ее водолазки.

Ранее российская актриса Екатерина Шпица высмеяла дизайн откровенного платья. В размещенном ролике 38-летняя знаменитость примерила в гримерной комнате обтягивающее изделие с глубоким декольте.

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      Екатерина Ештокина
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