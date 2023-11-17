Российская платежная система «Мир» начала работу на всей территории Венесуэлы

МИД Венесуэлы: платежная система «Мир» начала работу на территории всей страны

Российская платформа «Мир» позволяет проводить платежи на всей территории Венесуэлы. Около 36 процентов платежных пунктов принимают карты «Мир», рассказал глава МИД страны Иван Хиль Пинто в ходе брифинга в Москве после переговоров с главой российского дипведомства Сергеем Лавровым.

«Сегодня платформа "Мир" позволяет проводить платежи на 100 процентов территории всей Венесуэлы, и порядка 36 процентов всех платежных пунктов принимают карты "Мир", почти 40 процентов», — уточнил он.

По словам главы МИД Венесуэлы, на острове Маргарита (крупнейший остров страны, один из главных курортов) в 100 процентах пунктов продаж можно оплачивать покупки с помощью карт «Мир».

В начале октября сообщалось, что карты «Мир» начали работать на значительной части Венесуэлы, в том числе в столице Каракасе, и на острове Маргарита, куда ездят туристы.

14 ноября сообщалось, что намерения российских банков устанавливать терминалы для оплаты картами «Мир» за рубежом не нарушают закон, оператор платежной системы в целом одобряет развитие такой практики.

Глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев заявил, что продвижение карт «Мир» за рубежом проще всего было бы проводить через договоры с иностранными банками или платежными организациями, но здесь в процесс вмешиваются санкции. Поэтому возникает интерес к установке терминалов, в первую очередь в странах, где отдыхают россияне — Турция, Мальдивы, ОАЭ и другие направления.