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01:44, 17 ноября 2023Экономика

Российская платежная система «Мир» начала работу на всей территории Венесуэлы

МИД Венесуэлы: платежная система «Мир» начала работу на территории всей страны

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российская платформа «Мир» позволяет проводить платежи на всей территории Венесуэлы. Около 36 процентов платежных пунктов принимают карты «Мир», рассказал глава МИД страны Иван Хиль Пинто в ходе брифинга в Москве после переговоров с главой российского дипведомства Сергеем Лавровым.

«Сегодня платформа "Мир" позволяет проводить платежи на 100 процентов территории всей Венесуэлы, и порядка 36 процентов всех платежных пунктов принимают карты "Мир", почти 40 процентов», — уточнил он.

По словам главы МИД Венесуэлы, на острове Маргарита (крупнейший остров страны, один из главных курортов) в 100 процентах пунктов продаж можно оплачивать покупки с помощью карт «Мир».

В начале октября сообщалось, что карты «Мир» начали работать на значительной части Венесуэлы, в том числе в столице Каракасе, и на острове Маргарита, куда ездят туристы.

14 ноября сообщалось, что намерения российских банков устанавливать терминалы для оплаты картами «Мир» за рубежом не нарушают закон, оператор платежной системы в целом одобряет развитие такой практики.

Глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев заявил, что продвижение карт «Мир» за рубежом проще всего было бы проводить через договоры с иностранными банками или платежными организациями, но здесь в процесс вмешиваются санкции. Поэтому возникает интерес к установке терминалов, в первую очередь в странах, где отдыхают россияне — Турция, Мальдивы, ОАЭ и другие направления.

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      Марина Совина
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