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11:56, 17 ноября 2023Бывший СССР

Российские военные поразили десантные лодки ВСУ на херсонском направлении

РИА Новости: ВС РФ поразили пять десантных лодок ВСУ на херсонском направлении

Фото: Alex Babenko / AP

Российские военнослужащие поразили пять десантных лодок Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, соединения группировки войск «Днепр» Вооруженных сил (ВС) России нанесли огневое поражение украинской армии, уничтожив лодки вместе с экипажем и десантом общей численностью 27 человек.

Помимо этого, по словам собеседника агентства, в районе населенного пункта Крынки ВСУ потеряли 32 бойцов. Также у села Токаревка, которое находится на правом берегу Днепра, был уничтожен украинский 120-миллиметровый миномет с расчетом.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВС РФ подтянули к Крынкам дополнительные силы и устроили «огненный ад» для ВСУ. Как он уточнял, украинская армия заблокирована в селе. Также Сальдо заявлял, что на всем участке левого берега Днепра, от железнодорожного моста до Крынок, находится около полутора рот ВСУ.

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      Кристина Есикова
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