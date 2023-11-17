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15:05, 17 ноября 2023Экономика

«Русский» электрокар из Китая оказался слишком дорогим для россиян

Автоэксперт Осипов назвал электрокар российской компании Evolute слишком дорогим

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Электрокар i-Sky российского бренда Evolute, изготовляемый на заводе в Липецкой области, по факту является полностью китайским. Россияне не захотят отдавать за такой продукт почти четыре миллиона рублей, это слишком дорого, дал понять в беседе с НСН автоэксперт Олег Осипов.

Речь идет об электромобиле из китайских запчастей, сборка которого осуществляется в России, объяснил эксперт. Интерес к продукту со стороны чиновников, каршеринговых сервисов и госструктур вряд ли позволит сделать его реализацию массовой, заявил он.

Обычный россиянин вряд ли станет платить такую сумму, считает Осипов. При этом для людей, не слишком понимающих в машинах, определенным стимулом купить такой автомобиль могут стать какие-то акции, предположил он. К примеру, на автомобили «Москвич» скидки достигают 925 тысяч рублей, тогда как средняя цена этих машин составляет три миллиона с небольшим, заключил он.

Производство электрокара на заводе в Липецкой области в 2023 году запустила компания «Моторинвест». Отмечалось, что сумма в 4 миллиона рублей включает в себя субсидии по программам льготного автокредитования.

В октябре на качество автомобилей Evolute пожаловались в российском электроэнергетическом холдинге «РусГидро». Электрокары отечественной сборки энергокомпания использует в принадлежащем ей сервисе каршеринга Green Crab. По словам главы АО «Электрозарядные станции РусГидро» Дмитрия Беляева, машины страдают «детскими болезнями», из-за чего их часто приходится отправлять в простой.

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      Лилиана Набиуллина
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