Девушка попыталась пройти собеседование на работу и попала в неприятную ситуацию

Девушка по имени Джулия рассказала, как хотела пройти собеседование на работу попала в неприятную ситуацию. Своей историей она поделилась в TikTok.

Джулия отметила, что недавно ей назначили собеседование в Zoom на вакансию организатора мероприятий. Однако в итоге на собеседовании оказалось еще 250 человек.

«Во время так называемого собеседования женщина говорила нам, что сейчас нас обучают, чтобы мы могли получить сертификат турагента», — возмутилась Джулия. По ее словам, компания оказалась финансовой пирамидой. Девушка прикрепила скриншот презентации с Zoom-конференции. На слайде было указано, что организация помогает начать зарабатывать на оформлении туристических путевок и привлекать клиентов.

«Больше не говорите мне, что с рынком труда все в порядке», — сказала автор видео.

В комментариях под роликом многие отметили, что много раз сталкивались с мошенниками при поиске работы. «Однажды я подал заявку на должность специалиста по связям с общественностью, в результате мне предложили стать продавцом в супермаркете», «Моему мужу предложили вакансию финансиста, в итоге он пришел на собеседование на вакансию продавца телевизоров», — поделились аналогичными ситуациями комментаторы. Другие пользователи рекомендовали искать вакансии на официальных сайтах компаний или связываться с потенциальными работодателями напрямую.

Ранее другая пользовательница TikTok раскрыла способ получить ответ от любого работодателя. Девушка рассказала, что использовала чат-бот ChatGPT для составления резюме, в результате чего ее пригласили на собеседования все компании, в которые она отправляла заявку.