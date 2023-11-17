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08:09, 17 ноября 2023Россия

Стала известна судьба жильцов частичной обрушившейся пятиэтажки в Астрахани

KP.RU: жильцы последней квартиры из частично обрушившегося дома в Астрахани живы

Фото: Игорь Бабушкин / Telegram / Global Look Press

Жильцы последней квартиры из частично обрушившегося пятиэтажного дома на Привокзальной площади в Астрахани нашлись живыми. Об их судьбе стало известно KP.RU от заместителя начальника главного управления по государственной противопожарной службе в регионе.

Собеседник газеты указал, что больше пострадавших нет. Как выяснило издание, в квартире 56 была прописана женщина. В момент ЧП она отсутствовала в пятиэтажке, она давно проживает у дочери.

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      Анна Щербакова
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