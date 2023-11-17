Стало известно о готовности Финляндии к полному закрытию границы с Россией

MTV3: МВД Финляндии готовит законопроект о полном закрытии границы с Россией

Министерство внутренних дел (МВД) Финляндии в настоящее время готовит законопроект о полном закрытии границы с Россией. Об этом сообщает сайт местного телеканала MTV3 со ссылкой на источники в правительстве.

Стало известно, что проект рассматривается в качестве резервной меры на случай, если маршрут людей, желающих получить убежище в Финляндии, изменится, и их число увеличится.

Ранее сообщалось, что Финляндия поставит заграждения на контрольно-пропускных пунктах на границе с Россией в полночь 18 ноября. Власти скандинавской страны решили закрыть четыре из девяти пунктов пересечения границы с Россией в ответ на наплыв беженцев через восточную границу.

