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20:56, 17 ноября 2023Путешествия

Стало известно о готовности Финляндии к полному закрытию границы с Россией

MTV3: МВД Финляндии готовит законопроект о полном закрытии границы с Россией

Фото: Sasu Makinen / Lehtikuva / Reuters

Министерство внутренних дел (МВД) Финляндии в настоящее время готовит законопроект о полном закрытии границы с Россией. Об этом сообщает сайт местного телеканала MTV3 со ссылкой на источники в правительстве.

Стало известно, что проект рассматривается в качестве резервной меры на случай, если маршрут людей, желающих получить убежище в Финляндии, изменится, и их число увеличится.

Ранее сообщалось, что Финляндия поставит заграждения на контрольно-пропускных пунктах на границе с Россией в полночь 18 ноября. Власти скандинавской страны решили закрыть четыре из девяти пунктов пересечения границы с Россией в ответ на наплыв беженцев через восточную границу.

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      Алина Черненко
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