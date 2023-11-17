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14:21, 17 ноября 2023Россия

Сыновья Кадырова взяли в руки оружие и попали на видео

Сыновья главы Чечни Кадырова постреляли из оружия и попали на видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров проверил навыки огневой подготовки своих сыновей на стрельбище в Гудермесе. Видеозапись он разместил в Telegram.

На кадрах 15-летний Адам Кадыров стреляет из автомата и пистолета с разных позиций. Затем то же упражнение выполняет еще один сын главы региона — 18-летний Ахмат Кадыров, недавно назначенный на должность первого заместителя министра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике.

«Ахмат и Адам отработали по мишеням на отлично», — написал их отец, Рамзан Кадыров. Сам глава республики также взял в руки оружие. Он пострелял из пистолета, автомата и пулемета. На вопрос о том, к чему он говорится, Кадыров ответил: «К войне».

Ранее глава Чечни прокатился на танке с надписью «Ахмат сила». Он отметил комфорт боевой машины и заявил о превосходстве отечественной школы танкостроения над западными образцами.

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      Алан Босиков
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