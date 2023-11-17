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20:26, 17 ноября 2023Бывший СССР

Украинцам не удалось уплыть в Румынию на надувных фламинго

Погранслужба Украины: двое мужчин пытались сбежать в Румынию на надувном круге

Фото: Державна прикордонна служба України

Двое украинцев попытались сбежать в Румынию через горную реку, воспользовавшись детским надувным кругом и нарукавниками с розовыми фламинго. Об этом на своем сайте сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В сообщении ведомства говорится, что мужчины пытались пересечь реку Тиса, по которой пролегает граница двух стран. Их задержали сотрудники погранслужбы из отделения «Грушево» Мукачевского пограничного отряда.

По данным силовиков, один из мужчин проживал в Закарпатье и предложил своему товарищу из Полтавской области переправить его в Румынию. С этой целью он передал ему гидрокостюм, а также детский надувной круг. За услуги проводника закарпатец попросил 3,2 тысячи долларов.

Пограничники также уточнили, что проводник не рассказал клиенту о том, что глубина реки на их пути достигает 4 метров, а ширина — почти 50 метров.

В отношении граждан составлены административные протоколы за попытку пересечения границы. Кроме того, в отношении закарпатца могут возбудить уголовное дело по подозрению в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Ранее стало известно количество украинцев, бежавших после начала мобилизации. Всего страну покинули порядка 20 тысяч мужчин, призванных на военную службу.

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      Александр Курбатов
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