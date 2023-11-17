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20:00, 17 ноября 2023Мир

В Белом доме обвинили Маска в распространении антисемитизма

Представитель Белого дома Бейтс обвинил Маска в распространении антисемитизма

Фото: Kirsty Wigglesworth / WPA Pool / Getty Images

Официальный представитель Белого дома Эндрю Бейтс обвинил предпринимателя, владельца соцсети X (бывший Twitter) Илона Маска в том, что он распространяет антисемитизм в своих постах. Бейтса цитирует Reuters.

«В любое время неприемлемо повторять отвратительную ложь, стоящую за самым фатальным актом антисемитизма в американской истории, не говоря уже о прошедшем месяце после самого страшного дня для еврейского народа со времен холокоста», — заявил он.

Ранее Маск в X одобрил публикацию, где писалось, что сообщества евреев якобы распространяют ненависть к белым. Кроме того, он обвинил американскую еврейскую неправительственную организацию ADL, а также других подобных групп в продвижении «антибелого, антиазиатского или любого другого расизма», призвав прекратить это. После этих постов на Маска обрушились обвинения в антисемитизме.

Ранее Маск в шутку предложил запретить хумус ради разрешения палестино-израильского конфликта.

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      Антон Похиляк
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