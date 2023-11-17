В Британии назвали опасность российского «Авангарда» для Запада

Daily Express: ракетный комплекс «Авангард» поразит множество целей за 30 минут

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» может быть запущен из-за пределов атмосферы Земли и поразить множество целей где угодно на поверхности Земли примерно за 30 минут. Об этом пишет издание Daily Express.

По словам британских журналистов, ракета, которую президент России Владимир Путин назвал метеоритом, является единственным в своем роде оружием и опасна тем, что не может быть остановлена существующими средствами противоракетной обороны Запада. Предполагается, что ракетный комплекс значительно усилит боевые возможности стратегических ядерных сил Москвы.

Стратегический ядерный комплекс «Авангард» относится к ядерной триаде России. Он способен развивать почти 30 тысяч километров в час. Считается, что ракету нельзя сбить, потому что она маневрирует, делая наведение средств противника невозможным.

В декабре 2020 года Минобороны России опубликовало видео с загрузкой ракетного гиперзвукового комплекса с управляемым боевым блоком «Авангард» в шахту, расположенную в Оренбургской области. Ракета помещалась в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Вся операция занимает несколько часов.