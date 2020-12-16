Загрузку российского гиперзвукового «Авангарда» в шахту показали на видео

Минобороны России / YouTube

Загрузку ракетного гиперзвукового комплекса с управляемым боевым блоком «Авангард» в шахту показали на видео. Соответствующий ролик на YouTube публикует Минобороны.

В подписи к видео сообщается, что таким образом в Оренбургской области продолжается перевооружение первого в России соединения, оснащаемого «Авангардом».

«Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета помещается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов», — отмечает военное ведомство.

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В декабре «Звезда» опубликовала ролик, в котором был показан внешний вид «Авангарда».

В сентябре президент России Владимир Путин рассказал, что ракетный комплекс «Авангард» создан по инициативе российского конструктора ракетной и ракетно-космической техники Герберта Ефремова, тогда же награжденного орденом Андрея Первозванного.

Впервые об «Авангарде» Путин заявил во время послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Тогда российский лидер сообщил, что крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука и «идет к цели как метеорит, как огненный шар».