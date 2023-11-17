Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:34, 17 ноября 2023Мир

В Газу восстановили поставки топлива из Египта

Al-Qahera Al-Ekhbariya: в Газу поставили 150 тысяч литров топлива из Египта

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Египет восстановил поставки топлива в сектор Газа, отправив не менее 150 тысяч литров через КПП «Рафах». Об этом сообщает телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya.

«Источники подтвердили в пятницу, что давление Египта на все стороны привело к увеличению объема помощи, поступающей в сектор Газа», — сообщается в материале телеканала.

Отмечается, что целью поставок являются медицинские учреждения палестинского анклава. По данным телеканала, увеличение объема помощи стало результатом дипломатии Египта и призыва ко всем странам и региональным объединениям, заинтересованным в помощи Газе.

Ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что в секторе Газа в ближайшее время развернут турецкий полевой госпиталь.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Хаос, раскол и государственный переворот. Зеленский предупредил об угрозе нового «майдана» на Украине

      Раскрыто позволяющее меньше работать устройство

      Два десятка россиян сняли с рейса в Аргентину без объяснения причин

      Жильцы разрушенного дома в Астрахани много лет жаловались на затопление подвала

      Сжегшему паспорт России певцу Шарлоту пригрозили тюрьмой

      Реакторы крейсера «Адмирал Нахимов» запустят в ноябре

      Нетаньяху отложил посещение раненых военных в больнице из-за опасений протестов

      Россиян предупредили об опасности самовольной перепланировки

      В Финляндии допустили отмену решения о закрытии КПП на границе с Россией

      Названы первые симптомы деменции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости