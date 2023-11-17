В Газу восстановили поставки топлива из Египта

Al-Qahera Al-Ekhbariya: в Газу поставили 150 тысяч литров топлива из Египта

Египет восстановил поставки топлива в сектор Газа, отправив не менее 150 тысяч литров через КПП «Рафах». Об этом сообщает телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya.

«Источники подтвердили в пятницу, что давление Египта на все стороны привело к увеличению объема помощи, поступающей в сектор Газа», — сообщается в материале телеканала.

Отмечается, что целью поставок являются медицинские учреждения палестинского анклава. По данным телеканала, увеличение объема помощи стало результатом дипломатии Египта и призыва ко всем странам и региональным объединениям, заинтересованным в помощи Газе.

Ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что в секторе Газа в ближайшее время развернут турецкий полевой госпиталь.