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01:35, 17 ноября 2023Мир

В МИД раскритиковали председательство США в АТЭС

МИД России: период председательства США в АТЭС был «крайне непростым»

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Период председательства Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) был «крайне непростым». Дело в том, что Вашингтон оказался не готов к ведению цивилизованной дипломатии на равных условиях, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев, пишет РИА Новости.

«Естественно, думаю, это секрет Полишинеля, что текущий период председательства, приближающийся к своему завершению, был крайне непростым», — уточнил он

Бердыев подчеркнул, что Штаты «оказались не готовы к цивилизованной дипломатии, то есть разговору на равных, поиску единого знаменателя».

Саммит АТЭС проходит в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября, Форум объединяет 21 страну, в том числе США, Китай, Россию, Канаду, Мексику и Японию.

Ранее заместитель председателя правительства Алексей Оверчук рассказал, что к российской делегации на саммите АТЭС в Сан-Франциско относятся достойно. Он выразил надежду, что форум останется сугубо экономическим, хотя предпринимаются попытки политизации мероприятия.

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      Марина Совина
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