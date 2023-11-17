В МИД раскритиковали председательство США в АТЭС
Период председательства Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) был «крайне непростым». Дело в том, что Вашингтон оказался не готов к ведению цивилизованной дипломатии на равных условиях, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев, пишет РИА Новости.
«Естественно, думаю, это секрет Полишинеля, что текущий период председательства, приближающийся к своему завершению, был крайне непростым», — уточнил он
Бердыев подчеркнул, что Штаты «оказались не готовы к цивилизованной дипломатии, то есть разговору на равных, поиску единого знаменателя».
Саммит АТЭС проходит в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября, Форум объединяет 21 страну, в том числе США, Китай, Россию, Канаду, Мексику и Японию.
Ранее заместитель председателя правительства Алексей Оверчук рассказал, что к российской делегации на саммите АТЭС в Сан-Франциско относятся достойно. Он выразил надежду, что форум останется сугубо экономическим, хотя предпринимаются попытки политизации мероприятия.