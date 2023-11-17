В России продадут автомобиль за миллиард рублей

В России продадут гиперкар Bugatti Divo 8.0 AMT за 1,12 миллиарда рублей

В России продадут автомобиль марки Bugatti более чем за миллиард рублей. Соответствующая информация поступила в распоряжение «Ленты.ру» от представителей платформы «Авито Авто».

Выяснилось, что на продажу выставили Bugatti Divo 8.0 AMT 2021 года выпуска, пробег которого составляет 600 километров. Гиперкар оснащен восьмилитровым двигателем W16 мощностью 1500 лошадиных сил. Известно, что всего было выпущено 40 экземпляров данной модели, а упомянутую машину можно приобрести за 1,12 миллиарда рублей.

Среди прочего на ресейл-платформе представлена Ferrari Testarossa 1985 года выпуска стоимостью 500 миллионов рублей. Вдобавок коллекционеры имеют возможность приобрести в Москве Alfa Romeo Giulia 1.6 MT 1964 года с пробегом 23 тысячи километров. Цена последнего транспортного средства равна 145 миллионам рублей.

В мае сообщалось, что в России выставили на продажу редкий заднеприводный автомобиль Buick Riviera 1967 года выпуска за семь миллионов рублей.