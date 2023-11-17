69-я параллель
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11:39, 17 ноября 202369-я параллель

В России разработали водородный двигатель для работы в Арктике

В Красноярске разработали водородный двигатель для работы в условиях Арктики

Фото: Willian Justen de Vasconcellos / Unsplash

Сотрудники красноярского Института нефти и газа Сибирского федерального университета (СФУ) разработали водородный двигатель для работы в арктических условиях. О достижении российских ученых рассказал ТАСС генеральный директор компании «Русский водород» Владимир Седов.

Изначально двигатель разрабатывали с прицелом на оборудование им автомобиля компании Tesla. Эксперимент был признан удачным, после чего агрегат решили адаптировать к работе в условиях Крайнего Севера.

В СФУ отмечают, что преимуществом водородного двигателя является возможность получения топлива из попутного газа, выделяемого при добыче нефти. Кроме того, водородное топливо более экологично, отметили там.

В планах ученых — усовершенствовать двигатель с целью устанавливать его на беспилотные летательные аппараты. Нынешние силовые установки беспилотников — аккумуляторные батареи — не выдерживают долгой работы в арктических условиях, пояснили разработчики.

Ранее в Челябинске был представлен автобус, способный осуществлять пассажирские перевозки в условиях Крайнего Севера. В машине был воплощен ряд технических решений, которые позволили выполнять рейсы при крайне низких температурах без потери комфорта в салоне. Автобус рассчитан на перевозку 22 пассажиров.

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      Алан Босиков
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