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06:53, 17 ноября 2023Россия

В Забайкалье двоих людей завалило при обрушении на руднике

МЧС: тела двоих людей нашли после обрушения на руднике в Забайкалье

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

На руднике золоторудной компании «Омчак» в Балейском районе двоих людей завалило при обрушении. Об этом сообщает ГУ МЧС по Забайкальскому краю в Telegram-канале.

Уточняется, что оба тела найдены и подняты на поверхность. В краевом Следственном комитете отметили, что обрушение произошло около 10:00 (4:00 по московскому времени). Следователи начали проверку.

Вечером 16 ноября в Астрахани произошло частичное обрушение пятиэтажного жилого дома на Вокзальной площади, 1А. Известно, что рухнули третий и четвертый подъезды здания, обрушились все пять этажей, пострадали 20 квартир. На месте работают спасатели.

Ранее, 15 сентября, на шахте Яковлевского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Белгородской области произошло обрушение бетонной крепи с борта горной выработки

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      Юлия Мискевич
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