В Забайкалье двоих людей завалило при обрушении на руднике

МЧС: тела двоих людей нашли после обрушения на руднике в Забайкалье

На руднике золоторудной компании «Омчак» в Балейском районе двоих людей завалило при обрушении. Об этом сообщает ГУ МЧС по Забайкальскому краю в Telegram-канале.

Уточняется, что оба тела найдены и подняты на поверхность. В краевом Следственном комитете отметили, что обрушение произошло около 10:00 (4:00 по московскому времени). Следователи начали проверку.

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