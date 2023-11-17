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12:56, 17 ноября 2023Наука и техника

В зону СВО поставили новые пулеметные турели

«Ростех» поставил в зону СВО дистанционно управляемые модули с пулеметом
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» разработал и выпустил дистанционно управляемые турели с танковым пулеметом ПКТ. Новые устройства уже поставили в зону проведения специальной военной операции (СВО), сообщили в госкорпорации.

«Установленные на модуль видеокамеры высокого разрешения позволяют наблюдать и точно поражать цель, при этом управляющий платформой оператор может находиться на расстоянии до одного километра. При содействии Ставропольского регионального отделения Союза машиностроителей России четыре таких устройства уже переданы в зону проведения спецоперации, еще пять установок будут поставлены до конца года», — говорится в сообщении.

Изделие разработали специалисты завода «Сигнал» (входит в КРЭТ) по прямому запросу бойцов из зоны СВО. Отмечается, что процесс создания модуля, который шел при участии будущих пользователей, занял два месяца. Платформа получила стабилизированную в двух плоскостях видеокамеру высокого разрешения с 30-кратным зумом. Оператор управляет турелью при помощи терминала, состоящего из джойстика и монитора, который можно выполнить в формате кейса. Платформа вооружена танковым пулеметом Калашникова, обеспечивающим темп стрельбы до 750 выстрелов в минуту.

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Гендиректор «Сигнала» Андрей Кочерга отметил, что модуль позволяет в реальном времени наблюдать за целью и вести прицельный огонь на удалении от 50 до 1100 метров. Дополнительно турель можно оснастить тепловизором и прибором ночного видения. По словам главы предприятия, платформа прошла испытания на полигоне и в реальной боевой обстановке.

Платформы передали 247-му гвардейскому десантно-штурмовому Кавказскому казачьему полку. Боец полка рассказал, что платформы хорошо показали себя в бою.

В октябре стало известно, что в России разработали турель «Черная вдова», способную распознавать живую силу противника. Мобильное изделие весом около 15 килограммов получило систему машинного зрения.

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