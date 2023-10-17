Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:23, 17 октября 2023Наука и техника

Российская «Черная вдова» распознает живую силу

НПО «Грань»: российская турель «Черная вдова» распознает живую силу

Фото: Георгий Султанов /  ТАСС

В России разработана турель «Черная вдова», способная распознавать живую силу. Об этом со ссылкой на Научно-производственное объединение (НПО) «Грань» сообщает ТАСС.

Отмечается, что оператор может управлять турелью, оснащенной способной в любое время суток распознавать живую силу и технику противника системой машинного зрения, на расстоянии 1,5 километра.

«Без потери устойчивости изделие весит порядка 15 килограммов и является мобильным. Один человек может ее сложить и передислоцироваться из одной точки в другую без задействования техники», — заявили в НПО.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Сегодня
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

Турель можно установить рядом с окопом и вести бой в полной безопасности. Управляемое джойстиком изделие планируется применять совместно с пулеметом Калашникова, в ближайшее время турель будет направлена в зону специальной военной операции (СВО).

В сентябре агентство со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщило, что штурмовые отряды Вооруженных сил России начали применять наземную роботизированную платформу БР-2 с пулеметной установкой в зоне проведения СВО.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    США тайно передали Украине дальнобойные ракеты. На что способны ATACMS?

    Нетаньяху обвинил ХАМАС в двойном военном преступлении

    Россиянин растлил под мостом восьмерых школьниц и попался полиции

    Россиянам назвали самый полезный рецепт квашеной капусты

    Россиянам раскрыли увеличивающие их траты в магазинах косметики уловки

    Россиянка выжила с перерезанным горлом после ссоры с мужем из-за золота

    Газманов раскрыл размер гонорара за свой первый концерт

    В российском городе случился транспортный коллапс из-за неожиданного снега

    Российская «Черная вдова» распознает живую силу

    Влюбленная пара из Петербурга поженилась прямо в больничной палате

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости