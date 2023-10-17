Российская «Черная вдова» распознает живую силу

НПО «Грань»: российская турель «Черная вдова» распознает живую силу

В России разработана турель «Черная вдова», способная распознавать живую силу. Об этом со ссылкой на Научно-производственное объединение (НПО) «Грань» сообщает ТАСС.

Отмечается, что оператор может управлять турелью, оснащенной способной в любое время суток распознавать живую силу и технику противника системой машинного зрения, на расстоянии 1,5 километра.

«Без потери устойчивости изделие весит порядка 15 килограммов и является мобильным. Один человек может ее сложить и передислоцироваться из одной точки в другую без задействования техники», — заявили в НПО.

Турель можно установить рядом с окопом и вести бой в полной безопасности. Управляемое джойстиком изделие планируется применять совместно с пулеметом Калашникова, в ближайшее время турель будет направлена в зону специальной военной операции (СВО).

В сентябре агентство со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщило, что штурмовые отряды Вооруженных сил России начали применять наземную роботизированную платформу БР-2 с пулеметной установкой в зоне проведения СВО.