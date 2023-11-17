Вице-адмирал назвал пиратством возможную блокировку российских танкеров в Дании

Вице-адмирал Бражник счел попытки Дании остановить российские танкеры пиратством

Вице-адмирал, экс-первый замкомандующего Балтийским флотом Александр Бражник заявил, что возможные попытки Дании заблокировать танкеры с российской нефтью будут расцениваться как пиратство. Такое мнение он выразил в беседе с «Известиями».

По его словам, проход через Балтийские проливы регулируется действующей в настоящее время Копенгагенской конвенций 1857 года, которая установила свободное и беспошлинное движение судов всех стран. За отказ от взимания пошлин заинтересованные страны выплатили Дании денежную компенсацию. При этом Бражник признал, что вопросы относительно таких проливов всегда были сложные в мировой политике и в контексте отношений Дании и России.

«Пока не будет международной договоренности на этот счет, это будет называться пиратством, по-другому квалифицировать такое действие нельзя», — указал он.

Нефть и нефтепродукты, подчеркнул вице-адмирал, перевозят не только российские танкеры. К примеру, некоторые суда принадлежат Китаю, часть — Индии, другие — третьим странам мира. Бражник заключил, что попытки воздействовать на российские корабли, требовать остановиться и препятствовать движению фактически можно приравнять к объявлению войны.

Ранее стало известно, что Евросоюз предложил Дании проверять и в случае необходимости блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды. В первую очередь правила будут касаться танкеров, следующих транзитом через датские проливы без страховки западных компаний.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данную информацию невозможно комментировать на этапе публикации в одной газете на основании анонимных источников. Кроме того, по его словам, у Кремля нет свидетельств подготовки Евросоюза к таким действиям.