Дания сможет блокировать танкеры с российской нефтью. В чем заключается новый план Евросоюза?

FT: ЕС предложил Дании блокировать танкеры с нефтью из России без страховки

В соответствии с новым планом Евросоюза, Дании будет поручено проверять и, в случае необходимости, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды. Чтобы попасть на мировые рынки, через Балтийское море проходит около 60 процентов от общего морского экспорта российской нефти.

Поводом для проверки станет отсутствие у судов западной страховки

В первую очередь правила будут касаться танкеров, следующих транзитом через датские проливы без страховки западных компаний. Дания будет действовать в соответствии с законами, предоставляющими государству право проверять суда, которые, по их мнению, представляют угрозу для окружающей среды.

По словам европейских чиновников, требование надлежащей страховки оправдано, поскольку часть поставок российской нефти осуществляются на так называемых «теневых флотах» старых судов, которые зарегистрированы вне юрисдикции государств, которые ввели санкционные ограничения. Подобные танкеры, как утверждается, имеют более высокий риск поломки или разлива, и потенциально могут привести к крупной экологической катастрофе.

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Действия Дании будут зависеть от способности военно-морских властей останавливать и проверять танкеры

Согласно Конвенции ООН по морскому праву, регулирующей морское судоходство, стране позволено начать судебный процесс и задержать судно при наличии «явных объективных доказательств» того, что оно представляет серьезную угрозу для прибрежных зон. Однако на деле все будет зависеть от способности военно-морских властей Дании останавливать и проверять танкеры. Также неизвестно, какие действия предпримет Копенгаген в том случае, если корабль откажется остановиться.

Представитель датского командования обороны пояснил, что страна не проверяет документы и суда, проходящие через проливы, если случай не связан с безопасностью на море.

Тем временем правительство Дании от комментариев отказалось. В Европейской комиссия также не стали комментировать предложенные меры, но обратили внимание, что ее председатель Урсула фон дер Ляйен пообещала принять дальнейшие «меры по ужесточению цен на нефть».

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Запад захотел заставить Россию снизить стоимость продаваемой нефти

Соответствующее предложение по контролю за судами в датских проливах Евросоюз выдвинул после того, как западные официальные лица признали, что в октябре 2023 года российская нефть почти не продавалась ниже 60 долларов за баррель — предельной цене, введенной ЕС и странами «Большой семерки» в конце 2022 года. Согласно данным Минфина, в октябре средняя стоимость российской марки нефти Urals составила 81,52 доллара.

Таким образом, Запад пытается обеспечить соблюдение ценового ограничения, которого Россия научилась избегать.

В России призвали Данию и ЕС соблюдать правила международного судоходства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о возможности задержания российских судов Данией. По его словам, данную информацию невозможно комментировать на данном этапе, поскольку у Кремля нет свидетельств подготовки Евросоюза к таким действиям.