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11:11, 17 ноября 2023Мир

Военную базу США в Ираке атаковал беспилотник

БПЛА нанес удар по американской военной базе на севере Ирака

Фото: Ameer Al Mohammedaw / Globallookpress.com

Беспилотный летательный аппарат атаковал военную базу на севере Ирака, где расположены американские и международные силы. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Уточняется, что удар был нанесен по авиабазе Аль-Харир. Данные о причиненном ущербе и пострадавших отсутствуют. Ответственность за случившееся пока не взяла ни одна организация.

Ранее американская база Айн аль-Асад подверглась нападению со стороны шиитских вооруженных формирований Ирака. В заявлении группировок было сказано, что ракетный залп по базе на западе страны был нанесен в ответ на преступления, «совершенные врагом против нашего народа в секторе Газа».

Кроме того, две американские военные базы в Сирии подверглись атаке дронов.

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      Варвара Кошечкина
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