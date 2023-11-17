Россиянам перечислили способы найти деньги на первый взнос по ипотеке

Ипотечный брокер Чурилов: на первый взнос можно взять кредит под залог жилья

Существует много вариантов найти деньги на первоначальный взнос по ипотеке, рассказал ипотечный брокер, руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов. 10 основных способов он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Самый очевидный, но не самый легкий — накопить. Сложность, по словам эксперта, заключается в том, что на первичном рынке по программам с господдержкой необходим первый взнос в размере минимум 20 процентов от стоимости объекта. На вторичном рынке можно найти редкие банки, которые требуют наличие первого взноса от 10 процентов, отметил он.

Еще один не самый простой способ — найти подработку. «Можно найти работу на дому с зарплатой 40 тысяч, которая требует по 3-4 часа в день. В итоге за год дополнительно можно заработать в районе 500 тысяч рублей», — добавил Чурилов.

Кроме того, если в собственности есть другая недвижимость, то ее можно продать и использовать в качестве первоначального взноса часть вырученных денег.

Другой способ — взять взаймы у родственников или друзей. Иногда дает деньги на первый взнос и работодатель, сообщил брокер.

Еще один вариант — потребительский кредит. Однако надо учитывать, что это дополнительная финансовая нагрузка, которую банки будут учитывать при рассмотрении заявки на ипотеку, поэтому уровня дохода должно быть достаточно на обслуживание обоих займов.

Кредит можно взять и под залог имеющегося жилья, если у заемщика есть другая недвижимость. «Фактически это тоже самое, что и потребительский кредит на первый взнос, но кредиты наличными под залог имеющегося жилья зачастую значительно дешевле по процентной ставке, чем обычные», —- уточнил Чурилов.

В качестве первого взноса можно использовать и материнский капитал, напомнил он. «Маткапитал выплачивают уже за первого ребенка, а значит после рождения ребенка можно не только использовать субсидию в качестве первого взноса, но еще и новостройку купить по семейной ипотеке», — обратил внимание эксперт.

Брокер описал и сценарии с использованием госсубсидий. «Если это "Молодая семья", то от государства можно получить компенсацию в размере 35-50 процентов от общей стоимости будущего жилья. А "Военная ипотека" позволяет военнослужащим ежемесячно получать денежные средства, которые можно использовать как первый взнос. В 2023 году сумма составляет 29 134,5 рубля в месяц», — пояснил он.

Если покупка недвижимости — вопрос несрочный и с ним можно повременить 1-2 года, и при этом есть свободные денежные средства, то собеседник «Ленты.ру» рекомендовал положить на вклад в банке или инвестировать в акции, облигации, другие финансовые инструменты.

Специалист также рассказал о популярности варианта сделки с завышением. Однако предупредил, что это незаконная схема, которая подпадает под статью 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее гендиректор агентства недвижимости «Городской риелторский центр» Юлия Усачева в беседе с «Лентой.ру» посоветовала россиянам не откладывать покупку квартиры в ипотеку.