Взявшая интервью у Бузовой блогерша заявила о нежелании снимать героев «Дома-2»

Популярная блогерша и журналистка Надежда Стрелец, взявшая интервью у работавших в популярном реалити-шоу «Дом-2» ведущих Ольги Бузовой и Ксении Бородиной, заявила, что раньше не хотела снимать никого из передачи для своего YouTube-проекта. О своем нежелании сотрудничать с героями программы она рассказала в Telegram.

Блогерша призналась, что много раз говорила о том, что никогда не возьмет интервью у кого-либо из «Дома-2» — например, у Бузовой и Бородиной. «В итоге с обеими девушками у меня сложился максимально позитивный контакт, а с Ксенией [Бородиной] мы даже дружим», — написала она.

Стрелец назвала свое отношение к героям реалити до знакомства с ними снобизмом. Она добавила, что сейчас старается не критиковать популярные медиапродукты. «Пусть растут все цветы. Аудитория выберет сама», — заключила журналистка.

Ранее Стрелец высказалась о публикациях журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Блогерша назвала ее посты потоком сознания.