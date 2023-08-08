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20:43, 8 августа 2023Интернет и СМИ

Популярная блогерша назвала «потоком сознания» посты Собчак

Блогерша Надежда Стрелец назвала посты Ксении Собчак «потоком сознания»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Популярная российская блогерша Надежда Стрелец отреагировала на критику ее публикаций, посвященных актеру дубляжа Леониду Володарскому, от телеведущей Ксении Собчак. В своем Telegram-канале Стрелец назвала посты ведущей «потоком сознания»

«Когда уже этот человек успокоится? У огромной редакции Собчак, (...) видимо, стоит KPI на оперативный мониторинг всего, что я делаю», — написала Стрелец. Блогерша добавила, что, когда тексты для канала Собчак пишет сама ведущая, а не ее команда, «все Telegram-каналы рыдают, потому что этот поток сознания виден невооруженным глазом».

Причиной перепалки Собчак и Стрелец стал спор о публикациях последней, посвященных Володарскому. Сначала Стрелец написала, что именно перевод фильмов Володарского впервые получил название «гоблинского». Собчак опровергла это утверждение и назвала журналистку «не очень начитанной».

После этого Стрелец опубликовала фрагмент фильма «Терминатор» и написала, что его дублировал Володарский. Собчак в ответ на это написала в Telegram, что актером дубляжа в этом фрагменте был Андрей Гаврилов.

Советский и российский радиоведущий, актер озвучки и легендарный переводчик Леонид Володарский ушел из жизни во вторник, 8 августа, на 74-м году жизни. Именно его голосом говорили персонажи в многих фильмов 1990-х годов. Некоторые фразы из переводов Володарского в дальнейшем становились крылатыми. Актер озвучки говорил, что он перевел более 5000 фильмов.

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    Мария Большакова
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