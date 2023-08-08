Популярная блогерша назвала «потоком сознания» посты Собчак

Блогерша Надежда Стрелец назвала посты Ксении Собчак «потоком сознания»

Популярная российская блогерша Надежда Стрелец отреагировала на критику ее публикаций, посвященных актеру дубляжа Леониду Володарскому, от телеведущей Ксении Собчак. В своем Telegram-канале Стрелец назвала посты ведущей «потоком сознания»

«Когда уже этот человек успокоится? У огромной редакции Собчак, (...) видимо, стоит KPI на оперативный мониторинг всего, что я делаю», — написала Стрелец. Блогерша добавила, что, когда тексты для канала Собчак пишет сама ведущая, а не ее команда, «все Telegram-каналы рыдают, потому что этот поток сознания виден невооруженным глазом».

Причиной перепалки Собчак и Стрелец стал спор о публикациях последней, посвященных Володарскому. Сначала Стрелец написала, что именно перевод фильмов Володарского впервые получил название «гоблинского». Собчак опровергла это утверждение и назвала журналистку «не очень начитанной».

После этого Стрелец опубликовала фрагмент фильма «Терминатор» и написала, что его дублировал Володарский. Собчак в ответ на это написала в Telegram, что актером дубляжа в этом фрагменте был Андрей Гаврилов.

Советский и российский радиоведущий, актер озвучки и легендарный переводчик Леонид Володарский ушел из жизни во вторник, 8 августа, на 74-м году жизни. Именно его голосом говорили персонажи в многих фильмов 1990-х годов. Некоторые фразы из переводов Володарского в дальнейшем становились крылатыми. Актер озвучки говорил, что он перевел более 5000 фильмов.

