Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:47, 17 ноября 2023Путешествия

Жители Финляндии массово выступили против закрытия границы с Россией

Тысячи жителей Финляндии подписали петицию против закрытия границы с Россией

Фото: Lehtikuva / Vesa Moilanen / Reuters

Жители Финляндии массово выступили против закрытия границы с Россией. Соответствующая петиция была опубликована на сайте Adressit.com.

Автор обращения Петри Маттинен (Petri Mattinen) уверен, что решение финского правительства полностью закрыть приграничное движение между Финляндией и Россией противоречит правам человека. Кроме того, он убежден, что властям следует разрешить пересекать границу людям, у которых в соседней стране есть близкие родственники.

Известно, что петицию уже подписали более пяти тысяч человек. Среди них есть граждане России, Финляндии, Чехии, Норвегии и других стран.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Жители Финляндии массово выступили против закрытия границы с Россией

      Япония запустит новейшую ракету H3 в 2024 году

      На Украине признали попадание в плен нескольких тысяч бойцов ВСУ

      Покупателя замка Пугачевой уличили в многократном занижении цены

      Врач раскрыла россиянам способы правильно расчесывать волосы

      Директор Мариинского театра отреагировал на слухи о новой должности

      Начато расследование по факту обнаружения арестанта в СИЗО без признаков жизни

      Российские войска заняли выгодные позиции на одном из направлений

      Врач раскрыл способ защиты от деменции

      Нетаньяху рассказал об усилиях по сохранению жизней населения Газы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости