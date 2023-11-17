Тысячи жителей Финляндии подписали петицию против закрытия границы с Россией

Жители Финляндии массово выступили против закрытия границы с Россией. Соответствующая петиция была опубликована на сайте Adressit.com.

Автор обращения Петри Маттинен (Petri Mattinen) уверен, что решение финского правительства полностью закрыть приграничное движение между Финляндией и Россией противоречит правам человека. Кроме того, он убежден, что властям следует разрешить пересекать границу людям, у которых в соседней стране есть близкие родственники.

Известно, что петицию уже подписали более пяти тысяч человек. Среди них есть граждане России, Финляндии, Чехии, Норвегии и других стран.