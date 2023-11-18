Apple и Disney перестали размещать рекламу в X из-за слов Маска

Apple, Walt Disney и IBM приостановили размещение рекламы в X из-за слов Маска

Компании Apple, Walt Disney и IBM временно перестали размещать рекламу в социальной сети X (бывшая Twitter) после поддержки ее владельцаем, американским предпринимателем Илоном Маском антисемитской публикации. Об этом пишет Hollywood Reporter.

По информации издания, Disney и Apple входят в число крупнейших рекламодателей соцсети Маска, и их отказ от сотрудничества из-за слов Маска вызывает «особую обеспокоенность» у руководства X. Официально о приостановке размещения рекламы Disney пока не объявляла.

В свою очередь, Илон Маск пригрозил заблокировать любого пользователя X за публичные призывы к геноциду той или иной этнической группы.

Ранее Маск в X одобрил публикацию, где говорилась, что сообщества евреев якобы распространяют ненависть к белым. Кроме того, он обвинил американскую еврейскую неправительственную организацию ADL, а также другие подобные группы в продвижении «антибелого, антиазиатского или любого другого расизма», призвав прекратить это.

За подобную позицию бизнесен подвергся критике. Официальный представитель Белого дома Эндрю Бейтс обвинил его в продвижении антисемитизма.