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05:10, 18 ноября 2023Интернет и СМИ

Apple и Disney перестали размещать рекламу в X из-за слов Маска

Apple, Walt Disney и IBM приостановили размещение рекламы в X из-за слов Маска
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Reuters

Компании Apple, Walt Disney и IBM временно перестали размещать рекламу в социальной сети X (бывшая Twitter) после поддержки ее владельцаем, американским предпринимателем Илоном Маском антисемитской публикации. Об этом пишет Hollywood Reporter.

По информации издания, Disney и Apple входят в число крупнейших рекламодателей соцсети Маска, и их отказ от сотрудничества из-за слов Маска вызывает «особую обеспокоенность» у руководства X. Официально о приостановке размещения рекламы Disney пока не объявляла.

В свою очередь, Илон Маск пригрозил заблокировать любого пользователя X за публичные призывы к геноциду той или иной этнической группы.

Ранее Маск в X одобрил публикацию, где говорилась, что сообщества евреев якобы распространяют ненависть к белым. Кроме того, он обвинил американскую еврейскую неправительственную организацию ADL, а также другие подобные группы в продвижении «антибелого, антиазиатского или любого другого расизма», призвав прекратить это.

За подобную позицию бизнесен подвергся критике. Официальный представитель Белого дома Эндрю Бейтс обвинил его в продвижении антисемитизма.

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      Марина Совина
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