Маск пригрозил блокировкой любому пользователю соцсети X за призывы к геноциду

Маск пригрозил заблокировать любого пользователя соцсети X за призывы к геноциду

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск пригрозил заблокировать любого пользователя принадлежащей ему социальной сети X за публичные призывы к геноциду той или иной этнической группы. Об этом он написал в своем аккаунте.

«Рискуя озвучить очевидное, скажу, что любой, кто выступает за геноцид какой-либо из групп, подвергнется блокировке на данной платформе», — заявил предприниматель.

Ранее Маск в X одобрил публикацию, где писалось, что сообщества евреев якобы распространяют ненависть к белым. Кроме того, он обвинил американскую еврейскую неправительственную организацию ADL, а также других подобных групп в продвижении «антибелого, антиазиатского или любого другого расизма», призвав прекратить это.

За подобную позицию бизнесен подвергся критике. Официальный представитель Белого дома Эндрю Бейтс обвинил его в продвижении антисемитизма.

