Глава Wildberries раскритиковала идею рожать сразу после школы

Глава Wildberries Бакальчук не поддержала предложение рожать сразу после школы

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук раскритиковала предложение рожать сразу после школы, отложив карьеру и образование на потом. Ее слова передает издание «Ведомости».

Предпринимательница выступила против того, чтобы навязывать женщинам стереотип о необходимости создания семьи. «Для девушки важно сначала понять, как она может совмещать семью и карьеру. Своим трем дочерям я не буду рекомендовать выйти замуж до того, как они встанут на ноги», — подчеркнула она.

Бакальчук убеждена, что сейчас девушкам не нужно выбирать между семьей или карьерой, поскольку современная экономика позволяет сочетать удаленную работу или свой бизнес с воспитанием детей.

Ранее сенатор Маргарита Павлова призвала перестать ориентировать россиянок на высшее образование. Вместо этого, считает она, им стоит сконцентрироваться на рождении детей.