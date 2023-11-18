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23:52, 18 ноября 2023Ценности

Глава Wildberries раскритиковала идею рожать сразу после школы

Глава Wildberries Бакальчук не поддержала предложение рожать сразу после школы
Татьяна Бакальчук

Татьяна Бакальчук. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук раскритиковала предложение рожать сразу после школы, отложив карьеру и образование на потом. Ее слова передает издание «Ведомости».

Предпринимательница выступила против того, чтобы навязывать женщинам стереотип о необходимости создания семьи. «Для девушки важно сначала понять, как она может совмещать семью и карьеру. Своим трем дочерям я не буду рекомендовать выйти замуж до того, как они встанут на ноги», — подчеркнула она.

Бакальчук убеждена, что сейчас девушкам не нужно выбирать между семьей или карьерой, поскольку современная экономика позволяет сочетать удаленную работу или свой бизнес с воспитанием детей.

Ранее сенатор Маргарита Павлова призвала перестать ориентировать россиянок на высшее образование. Вместо этого, считает она, им стоит сконцентрироваться на рождении детей.

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      Марина Совина
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