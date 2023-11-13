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19:55, 13 ноября 2023Россия

В Совфеде заявили о вредности образования для россиянок

Сенатор Павлова: нужно перестать ориентировать девушек на высшее образование

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Россиянок нужно перестать ориентировать на высшее образование из-за дальнейшего упущения детородной функции. Такое мнение выразила сенатор Маргарита Павлова в интервью «Царьграду».

«Система ценностей, она должна быть пересмотрена. Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом, по сути, ни к чему не приводит», — пояснила она.

По ее мнению, некоторые россиянки после получения высшего образования, начинают работать по другим специальностям, а поиск себя затягивается на долгие годы. В результате чего, продолжила она, упускается детородная функция.

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Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением платить деньги россиянкам, которые откажутся от аборта, а после рождения ребенка забирать его на попечение государства. Эта инициатива возмутила коллег политика. Парламентарий Нина Останина назвала идею аморальной. «Дети — это не щенки. Категорически против этой идеи, она не имеет ни юридических перспектив, ни морально-нравственной основы», — сказала она в беседе с «Лентой.ру».

Другие идеи политиков также вызывали общественный резонанс. Так, в последнее время активно обсуждается вывод абортов из перечня услуг частных клиник. 9 ноября стало известно, что это решение приняли все коммерческие медорганизации Крыма. Помимо того, аналогичные меры планируют ввести власти сразу нескольких российских регионов.

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      Никита Абрамов
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