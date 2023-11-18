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19:14, 18 ноября 2023Россия

Губернатор российского региона сообщил об обстреле со стороны Украины

Губернатор Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли Брянскую область

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в Telegram.

Губернатор уточнил, что под обстрел попала деревня Грудская в Севском районе. В результате атаки никто не пострадал, в населенном пункте нарушено электроснабжение.

На месте случившегося работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Унечским районом Брянской области. До этого два дрона ВСУ были уничтожены на подлете к Брянску.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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      Варвара Родикова
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